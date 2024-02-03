Врач объяснила, как отличить грыжу пищевода от других заболеваний

Грыжа пищевода часто распространена среди тех, кому за 50 лет и его легко спутать с рядом иных болезней. Подробнее об этом заболевании RuNews24 рассказала врач-гастроэнтеролог Милана Халиль.

По её словам, грыжа пищевода — это патологическое смещение в грудную полость тех внутренних органов, которые находятся в брюшной полости, ниже диафрагмы. Это может касаться абдоминальной части пищевода, кардиальной части желудка, его дна, петли кишечника. Хоть и редко, но грыжа бывает врождённой. После 50 лет на её появление влияют возрастные изменения тканей. Это приводит к ослаблению связок и мышц, которые удерживает пищевод в правильном положении.

Это заболевание может быть у людей с астеническим типом телосложением и у тех, кто не занимался спортом. В группе риска и граждане с сопутствующими болезнями, связанными с ослаблением структуры соединительной ткани. В числе причин появления недуга — повышение внутрибрюшного давления, укорачивание или деформация пищевода из-за термических или химических ожогов, рефлюкс-эзофагит.

По словам специалиста, основные симптомы грыжи: изжога ночью или после приёма пищи в лежачем состоянии, отрыжка кислым или горьким воздухом, срыгивание в лежачем положении, ощущение "кома в горле", сильная боль в верхних отделах живота и за грудиной, тошнота.

"Также при этой патологии возможен анемический синдром: бледность кожи, повышенная утомляемость, тахикардия, головокружение. В анализе крови выявляются показатели анемии: снижение содержания гемоглобина и эритроцитов в крови", — пояснила Халиль.

Грыжу пищевода можно спутать и с другими заболеваниями из-за сопутствующих признаков. Среди них — приступ стенокардии, язвенная болезнь желудка, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, холецистит, панкреатит и так далее. Поэтому чтобы не перепутать заболевания, нужно проконсультироваться с врачом и пройти ряд обследований.

Лечение заболевания может быть как консервативным, так и хирургическим. В первом случае нужно придерживаться диеты № 1, принимать лекарства для устранения или облегчения симптомов. Это возможно, если грыжи небольшие. А вот операция необходима, когда грыжа достигает больших размеров, снижая качество жизни.

Если грыжу не лечить, последствия могут быть опасными. Например, длительный заброс кислого содержимого желудка может повредить слизистую пищевода и запустить воспалительный процесс, доведя до предракового состояния (что происходит в 94% случаев).

Чтобы предотвратить развитие грыжи пищевода, нужно ограничить продукты, которые несут чрезмерную нагрузку на пищеварительную систему вроде грубой растительной клетчатки, бобовых культур, жирного молока и мяса, маринадов.