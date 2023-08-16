Хирург рассказал, как переедание может привести к грыже
Хирург Умнов: Переедание может привести к грыже
Некоторые занятия могут дорого стоить вашему организму. В частности, из-за приседаний со штангой могут образоваться грыжи. Об этом Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.
Занятия, которые могут привести к грыжам:
- приседания со штангой, становая тяга — межпозвоночные грыжи;
- компьютерные игры и другие занятия, при которых человек постоянно сидит, — сглаживаются межпозвоночные поверхности позвонков, выталкивая диск наружу, что может привести к дорзальной грыже;
- переедание. При переедании может повыситься внутрибрюшное давление, из-за чего может возникнуть грыжа передней брюшной стенки;
- подъём тяжестей может привести к возникновению грыж передней брюшной стенки.
А ранее хирург Умнов оценил случай с московским телохранителем, которого от бандитской пули спасла крепкая, накачанная шея. Врач назвал это исключением из правил. По его словам, мышцы действительно могут спасти своей массой от пули, но чаще всего они только смягчают удар и снижают риск более тяжёлого повреждения внутренних органов.
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