Хирург рассказал, как переедание может привести к грыже

Некоторые занятия могут дорого стоить вашему организму. В частности, из-за приседаний со штангой могут образоваться грыжи. Об этом Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Занятия, которые могут привести к грыжам:

А ранее хирург Умнов оценил случай с московским телохранителем, которого от бандитской пули спасла крепкая, накачанная шея. Врач назвал это исключением из правил. По его словам, мышцы действительно могут спасти своей массой от пули, но чаще всего они только смягчают удар и снижают риск более тяжёлого повреждения внутренних органов.