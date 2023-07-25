Хирург оценил чудесный случай с московским телохранителем, которого крепкая шея спасла от пули
Хирург Умнов: Мышцы могут спасти от пули, но чаще всего они только смягчают удар
Телохранитель, в которого стреляли неизвестные из Porsche в Москве, и его крепкая шея. Обложка © Telegram / Mash
Сегодняшний случай с московским телохранителем, которого от бандитской пули спасла крепкая накачанная шея, скорее исключение из правил. Так считает хирург Александр Умнов. При этом он подчеркнул, что мышцы действительно могут спасти своей массой от пули, но чаще всего они только смягчают удар и снижают риск более тяжёлого повреждения внутренних органов.
"Мышцы — не лист титана, а только ткань организма. Разумеется, при физических нагрузках эта ткань разрастается за счёт утолщения и увеличения волокон. В большинстве случаев мышцы могут только задержать пулю. Случаются и рикошеты при касательных повреждениях", — отметил в беседе с Лайфом преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.
По словам хирурга, при остановке пули мышцей, пусть даже при неглубоком ранении, увеличивается площадь "сотрясённых тканей", в которых потом может возникнуть некроз, а также за счёт большего количества мышечных волокон может увеличиться объём кровопотери.
Напомним, сегодня в центре Москвы неизвестные выстрелили в мужчину из пистолета и скрылись. Пострадавшим оказался телохранитель политиков и звёзд шоу-бизнеса. Врачи утверждают, что москвича спасла перекачанная шея.