Хирург оценил чудесный случай с московским телохранителем, которого крепкая шея спасла от пули

Сегодняшний случай с московским телохранителем, которого от бандитской пули спасла крепкая накачанная шея, скорее исключение из правил. Так считает хирург Александр Умнов. При этом он подчеркнул, что мышцы действительно могут спасти своей массой от пули, но чаще всего они только смягчают удар и снижают риск более тяжёлого повреждения внутренних органов.

"Мышцы — не лист титана, а только ткань организма. Разумеется, при физических нагрузках эта ткань разрастается за счёт утолщения и увеличения волокон. В большинстве случаев мышцы могут только задержать пулю. Случаются и рикошеты при касательных повреждениях", — отметил в беседе с Лайфом преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.