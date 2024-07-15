Врач рассказал, может ли "развязаться" пупок

Каждому из нас хоть раз говорили не таскать тяжёлое, потому что может "развязаться" пупок. При этом немногие знают, что на самом деле такое никогда не произойдёт. Данный фразеологизм не имеет связи с реальностью. Об этом рассказал хирург высшей категории, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского, доктор медицинских наук Алексей Шестаков.

По словам специалиста, при формировании плод соединяется с материнской плацентой пуповиной, а после того, как ребёнок появился на свет, пуповину перерезают и оставляют от неё небольшой участок, который пережимают специальным зажимом и перевязывают. Через какое-то время данный участок пуповины подсыхает и отваливается, а на его месте образуется всем известный пупок.

"Так что да, пуповину перевязывают, вот только "развязаться" в пупке, конечно же, ничего не может, это заблуждение. А вот что действительно может случиться, так это появление пупочной грыжи, когда пупок не "развязывается", а, скорее, растягивается, образуя грыжевое выпячивание, к сожалению, знакомое многим", — рассказал Шестаков в беседе с aif.ru.

Врач объяснил, что участок, где расположен пупок, — слабое место брюшной стенки, поскольку не прикрыто мышцами. А по мере взросления человека, увеличения его веса, снижения тонуса мышц, наличия ряда заболеваний в этих слабых местах могут появляться дефекты и формироваться грыжевые выпячивания, состоящие из тех органов брюшной полости, которые располагаются близко к этой зоне, — жировой ткани, кишки.

Шестаков предупредил, что грыжи не могут исчезнуть ни сами по себе, ни под влиянием каких-либо физических упражнений, массажа или мануальных техник. Поможет только хирургическое вмешательство. А без операции грыжа будет только увеличиваться, начнёт расти и риск осложнений.