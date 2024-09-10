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10 сентября, 14:47

Думала, слабый иммунитет: Россиянка годами боролась с кашлем, не зная, что неизлечимо больна

У страдающей от затяжного кашля ростовчанки диагностировали генетическую болезнь

У жительницы Ростовской области, которая годами не могла вылечить кашель и першение в горле, нашли редкую генетическую болезнь — гранулёматоз Вегенера. 56-летняя пациентка была уверена, что у неё просто слабый иммунитет, и она часто простывает, отсюда и постоянные симптомы. Но всё оказалось сложнее, пишет kp.ru.

Недуг, которым страдает ростовчанка, относится аутоиммунным: у больных иммунитет по ошибке принимает собственные клетки организма за чужеродные и выделяет антитела. Происходит такое крайне редко: в 25-60 случаев на миллион. Итогом становится местное воспаление с гранулёмами — мелкими опухолями, состоящими из иммунных клеток, объясняет «Комсомольская правда в Ростове-на-Дону». Болезнь умело маскируется под простуду, ОРВИ, аллергию, бронхит или пневмонию.

Вылечить гранулёматоз Вегенера нельзя, предупредить — тоже. Но подобрать терапию, которая позволит улучшить качество жизни пациентов — вполне.

«Женщине назначили терапию, которая вскоре принесла облегчение ее состояния», - поделились в региональном Минздраве.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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