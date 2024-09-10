Думала, слабый иммунитет: Россиянка годами боролась с кашлем, не зная, что неизлечимо больна
У страдающей от затяжного кашля ростовчанки диагностировали генетическую болезнь
У жительницы Ростовской области, которая годами не могла вылечить кашель и першение в горле, нашли редкую генетическую болезнь — гранулёматоз Вегенера. 56-летняя пациентка была уверена, что у неё просто слабый иммунитет, и она часто простывает, отсюда и постоянные симптомы. Но всё оказалось сложнее, пишет kp.ru.
Недуг, которым страдает ростовчанка, относится аутоиммунным: у больных иммунитет по ошибке принимает собственные клетки организма за чужеродные и выделяет антитела. Происходит такое крайне редко: в 25-60 случаев на миллион. Итогом становится местное воспаление с гранулёмами — мелкими опухолями, состоящими из иммунных клеток, объясняет «Комсомольская правда в Ростове-на-Дону». Болезнь умело маскируется под простуду, ОРВИ, аллергию, бронхит или пневмонию.
Вылечить гранулёматоз Вегенера нельзя, предупредить — тоже. Но подобрать терапию, которая позволит улучшить качество жизни пациентов — вполне.
«Женщине назначили терапию, которая вскоре принесла облегчение ее состояния», - поделились в региональном Минздраве.
Ранее 28-летняя жительница Волгоградской области скончалась от редкой болезни. Девушка была фитнес-тренером и фанаткой здорового образа жизни. А 24-летняя пациентка пошла на дно бассейна в разгар вечеринки из-за внезапного паралича, а всё потому, что у неё сразу две редкие болезни.
Kandinsky 3.1 / Life.ru