Думала, слабый иммунитет: Россиянка годами боролась с кашлем, не зная, что неизлечимо больна

У жительницы Ростовской области, которая годами не могла вылечить кашель и першение в горле, нашли редкую генетическую болезнь — гранулёматоз Вегенера. 56-летняя пациентка была уверена, что у неё просто слабый иммунитет, и она часто простывает, отсюда и постоянные симптомы. Но всё оказалось сложнее, пишет kp.ru.

Недуг, которым страдает ростовчанка, относится аутоиммунным: у больных иммунитет по ошибке принимает собственные клетки организма за чужеродные и выделяет антитела. Происходит такое крайне редко: в 25-60 случаев на миллион. Итогом становится местное воспаление с гранулёмами — мелкими опухолями, состоящими из иммунных клеток, объясняет «Комсомольская правда в Ростове-на-Дону». Болезнь умело маскируется под простуду, ОРВИ, аллергию, бронхит или пневмонию.

Вылечить гранулёматоз Вегенера нельзя, предупредить — тоже. Но подобрать терапию, которая позволит улучшить качество жизни пациентов — вполне.