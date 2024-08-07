Весила меньше 40 кг: Под Волгоградом от редкой болезни скончалась молодая фанатка ЗОЖ
В Волгоградской области от редкой болезни умерла 28-летняя тренер и фанат ЗОЖ
Скончавшаяся в Волгоградской области тренер. Обложка © VK / Виктория Чувашина
28-летняя жительница города Волжского, расположенного в Волгоградской области, скончалась от редкой болезни. Как передают корреспонденты V1.ru, девушка была фитнес-тренером и фанатом здорового образа жизни
Журналисты рассказали, что Виктория Чувашина много лет занималась различной спортивной деятельностью, однако год назад у неё начались проблемы со здоровьем. Врачи длительное время не могли поставить диагноз, а состояние девушки тем временем становилось всё хуже и хуже — через год она весила уже меньше 40 килограммов и не могла самостоятельно питаться.
Ситуация изменилась после того, как её родственники обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину через средства массовой информации, где разместили на его имя жалобу по поводу действий медицинских работников, не принявших мер к постановке диагноза. После этого ведомство решило провести по данному факту процессуальную проверку, а фитнес-тренера наконец-то госпитализировали.
В результате у неё обнаружили достаточно редкое заболевание — синусовый гистиоцитоз лимфатического узла, но было уже поздно. В больнице имени Фишера 5 августа Виктория скончалась.
"Медицинская помощь оказывалась в соответствии с выставленным диагнозом соответственно порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям в полном объёме по программе ОМС. Тяжесть состояния и прогрессивное ухудшение обусловлены тяжестью течения заболевания. Несмотря на оказываемую помощь, пациентка скончалась", — рассказали впоследствии в облздраве.
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