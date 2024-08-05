Умерла россиянка, которая оказалась в "заложниках" в турецкой больнице из-за долга в $20 тысяч

Жительница Тюмени Наталья Герасимова, которая впала в кому на отдыха в Турции и оказалась "в заложниках" у местной страховой из-за огромного долга за лечение, умерла в одной из московских больниц. Об этом журналистам рассказали родственники пострадавшей. Женщине было 62 года.

Умершая жительница Тюмени Наталья Герасимова. Фото © SHOT

"Мама умерла ночью. Много времени потеряли. Ей нужно было правильное лечение", — рассказала изданию "72.ру" дочь Герасимовой.

По данным URA.ru, туристка из Тюмени впала в кому после сердечного приступа, и родным не передавали её для транспортировки на родину из-за требования больницы погасить долг в более чем 20 тысяч долларов. Ситуация разрешилась и женщину доставили в клинику в Москве только после обращения её родных к главе МИД Сергею Лаврову.