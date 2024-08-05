Умерла россиянка, которая оказалась в "заложниках" в турецкой больнице из-за долга в $20 тысяч
Скончалась россиянка Герасимова, которая в июне впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Тюмени Наталья Герасимова, которая впала в кому на отдыха в Турции и оказалась "в заложниках" у местной страховой из-за огромного долга за лечение, умерла в одной из московских больниц. Об этом журналистам рассказали родственники пострадавшей. Женщине было 62 года.
Умершая жительница Тюмени Наталья Герасимова. Фото © SHOT
"Мама умерла ночью. Много времени потеряли. Ей нужно было правильное лечение", — рассказала изданию "72.ру" дочь Герасимовой.
По данным URA.ru, туристка из Тюмени впала в кому после сердечного приступа, и родным не передавали её для транспортировки на родину из-за требования больницы погасить долг в более чем 20 тысяч долларов. Ситуация разрешилась и женщину доставили в клинику в Москве только после обращения её родных к главе МИД Сергею Лаврову.
А ранее Life.ru писал, что россиянка попала в страшную аварию в Таиланде. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом шейки бедра и таза с повреждением тазового кольца, а также травму внутренних органов. Местные медики требуют за операцию четыре миллиона рублей.
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