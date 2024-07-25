В Турции отказываются выдать впавшую в кому россиянку без оплаты $20 тысяч за операцию

Туристка из России впала в кому во время отдыха в Турции. Местная больница не хочет отдавать пациентку для перевозки в Москву, пока семья не заплатит 20 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей) за экстренную операцию, сообщает SHOT.

Родственница российской туристки рассказала, что её мать впала в кому на отдыхе в Турции. Видео © SHOT

Жительница Тюмени Наталья Герасимова с внуками улетела в Анталью 22 июня. На пятый день отдыха у 62-летней туристки в отеле произошёл сердечный приступ, её отправили в больницу. Родственники пациентки рассказали телеграм-каналу, что в клинике их убедили, что якобы страховка покроет все затраты на лечение.

Родственники позднее нашли больницу в Москве и договорились о перевозке женщины в Россию. Однако туристке стало хуже, и ей понадобилась операция на сердце. Затем турецкие медики выставили счёт, а в страховой компании, по их словам, заявили, что случай — не страховой. Там пообещали оплатить только 5% затрат и помочь с транспортировкой.

"Страховая отказывается помогать в выплатах, не предоставляя никаких официальных документов, подтверждающих, что случай — не страховой. Для нашей семьи — это неподъёмная сумма", — рассказала дочь Герасимовой.

Жительница Тюмени Наталья Герасимова. Фото © SHOT

Герасимова уже больше месяца лежит в Анатолийской больнице в Сиде, её внуков забрали в Тюмень. Турецкие медики просто поддерживают жизнь пациентки. По их словам, в больнице не могут полноценно её лечить.

Близкие туристки смогли оплатить только минимальную часть суммы лечения, однако пациентку не отдают до полного закрытия счёта. При этом каждый день в больнице обходится в тысячу долларов. Родственники Герасимовой отчаянно просят спасти женщину.