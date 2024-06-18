"Произошло отмирание мозга": Сибиряк обвинил "самоуверенного" анестезиолога в смерти жены после наркоза

В Иркутске 33-летняя женщина умерла после неудачной попытки сделать пластическую операцию по удалению грыжи и лишней кожи на животе. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Как информирует пресс-служба регионального главка СК России, трагедия произошла в мае. Женщина обратилась в частную клинику для проведения плановой пластической операции. Однако во время введения препаратов для общего наркоза её состояние резко ухудшилось и она впала в кому. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь сибирячки, она умерла 27 мая.

Убитый горем супруг умершей во всём винит анестезиолога, которая, по его мнению, допустила грубые ошибки. Мужчина рассказал, что жена до трагедии уже перенесла две похожие операции под общим наркозом в других клиниках и всё было в порядке. Как и в предыдущие разы, женщина тщательно готовилась к предстоящему хирургическому вмешательству, а все анализы были в норме. Однако до операции дело так и не дошло: пациентка впала в шок во время введения наркоза. О том, что жена в тяжёлом состоянии, супругу сообщили только на следующий день.

"Есть в клинике самоуверенный анестезиолог, которая никого к ней не подпускала, а сама провела реанимационные действия с ошибками. Неправильно вставила трубку, которая подаёт кислород, и произошло отмирание мозга. Вторую процедуру — трахеостому, когда пациенту надрезают горло для дыхания, — тоже сделала неправильно", — поделился мужчина в беседе с 360.ru.