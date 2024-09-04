«Кислородное голодание»: Нарколог раскрыл, какой страшный вред приносит курение вейпов

Очевидно, что никотин, содержащийся не только в обычных сигаретах, но и в вейпах, представляет серьёзную угрозу для здоровья человека. Однако данные электронные устройства опасны и по другим причинам. Об этом рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он предупредил об опасности вейпов для бронхов. По его словам, электронные сигареты могут стать причиной кислородного голодания и других проблем с организмом.

«Кроме никотина, вред которого всем известен, в этих устройствах есть отдушки, как я их называю. Они как раз действуют на кислородное голодание, работу бронхов. Кроме того, они содержат диацетил — это вещество, которое приводит к сужению самих бронхов...» — отметил нарколог.

Кроме того, нарколог подчеркнул, что содержащийся в вейпах глицерин вызывает сухость во рту и сухой кашель. А пропиленгликоль — аллергию, которая может спровоцировать кожные заболевания и астму.