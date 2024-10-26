Утрення затяжка вейпом отправила школьника из Петербурга прямиком в больницу

Утренняя затяжка стала для парня настоящей трагедий. Вместо школы его увезли из квартиры на Бойконурской в больницу. Скорую школьнику вызвала мама, которая также была дома. Она и заметила плохое самочувствие сына. В детской больнице № 5 ему диагностировали острое отравление никотиносодержащим веществом.

Life.ru предупреждает, что курение вредит вашему здоровью. По словам специалистов, если бросить данную привычку, то человек сможет продлить себе жизнь на несколько лет даже в зрелом возрасте. Например, если отказаться от курения после 35 лет, то можно сохранить, в среднем, 8 лет жизни. После 45 лет — 5,6 года, после 55 лет — 3,4 года, после 65 — 1,7 года, а после 75 лет — 0,7 года.