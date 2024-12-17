Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

Инициативу представила группа депутатов под руководством спикера Вячеслава Володина. Новые положения будут добавлены в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ, касающуюся розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Таким образом, санкции за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним теперь также будут распространяться на случаи повторной продажи табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для их потребления.