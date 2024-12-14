Россиянок предупредили о нескончаемой молочнице из-за вейпов

Россиянки в Сети пожаловались на устойчивый кандидоз, по мнению некоторых врачей причиной этого может быть жидкость для вейпов, которой как раз и питается грибок кандида. Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе в беседе с Life.ru отметил, что с точки зрения медицины прямой взаимосвязи между вейпами и молочницей нет.

Что касается явления, связанного с молочницей, пока что, с точки зрения медицины, прямой взаимосвязи нет. Для любого полноценного исследования, публикации результатов и так далее, нужен определённый центр. Но в той или иной степени, исходя из того, что вообще молочница имеет связь с сахаром, в частности, с употреблением сладкого, сдобы и так далее, теоретически можно проследить взаимосвязь. Борис Лордкипанидзе Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья

Специалист не исключил, что молочница в определённом проценте случаев может обостриться у курящих вейпы женщин в случае, если в той самой жиже будет содержаться определённое количество сахара и она начнёт поступать в организм в виде пара. Также, подчеркнул доктор, все эти химические вещества, концентраторы, стабилизаторы, ароматизаторы, которые попадают в организм любителей вейпов, оказывают значительное негативное воздействие на репродуктивную функцию.

«Сейчас в России очень сильно ухудшаются показатели репродуктивного здоровья населения, особенно у мужчин — намного быстрее, чем у женщин. Для того чтобы позаботиться о будущем, детях и о перспективах зачатия, то, конечно, такие малоизученные явления лучше не злоупотреблять и постараться избегать», — заключил врач.