Россиянок предупредили о нескончаемой молочнице из-за вейпов
Врач Лордкипанидзе допустил, что курение вейпов может обострить молочницу
Молочница может обостриться у курящих вейпы женщин, если в жиже будет содержаться определённое количество сахара и она начнёт поступать в организм в виде пара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright
Россиянки в Сети пожаловались на устойчивый кандидоз, по мнению некоторых врачей причиной этого может быть жидкость для вейпов, которой как раз и питается грибок кандида. Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе в беседе с Life.ru отметил, что с точки зрения медицины прямой взаимосвязи между вейпами и молочницей нет.
Что касается явления, связанного с молочницей, пока что, с точки зрения медицины, прямой взаимосвязи нет. Для любого полноценного исследования, публикации результатов и так далее, нужен определённый центр. Но в той или иной степени, исходя из того, что вообще молочница имеет связь с сахаром, в частности, с употреблением сладкого, сдобы и так далее, теоретически можно проследить взаимосвязь.
Специалист не исключил, что молочница в определённом проценте случаев может обостриться у курящих вейпы женщин в случае, если в той самой жиже будет содержаться определённое количество сахара и она начнёт поступать в организм в виде пара. Также, подчеркнул доктор, все эти химические вещества, концентраторы, стабилизаторы, ароматизаторы, которые попадают в организм любителей вейпов, оказывают значительное негативное воздействие на репродуктивную функцию.
«Сейчас в России очень сильно ухудшаются показатели репродуктивного здоровья населения, особенно у мужчин — намного быстрее, чем у женщин. Для того чтобы позаботиться о будущем, детях и о перспективах зачатия, то, конечно, такие малоизученные явления лучше не злоупотреблять и постараться избегать», — заключил врач.
Уже не раз в медицине заявляли об опасности вейпов. Например, такие курительные средства могут плохо повлиять на полость рта и совсем не являются безопасной альтернативой сигаретам. Также вейпы способны парализовать иммунные клетки в лёгких. Большую опасность могут вызвать вкусовые аппараты, в том числе с ягодными ароматизаторами.