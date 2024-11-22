Вейпы с каким запахом наиболее опасны: мнение учёных

Вейпы с ягодными ароматизаторами могут парализовать иммунные клетки в лёгких. При этом они опаснее неароматизированных вейпов, указано в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Учёные узнали о серии случаев повреждения лёгких вейпами у подростков в 2019 году и решили провести исследование. Авторы работы подвергали мышей воздействию паров электронных сигарет в течение нескольких дней. При этом за иммунными клетками в лёгких наблюдали в режиме реального времени. Оказалось, что некоторые химические вещества в ягодных ароматизаторах их парализовали. Это делало организм более уязвимым для респираторных инфекций. Неароматизированные не оказывали такого эффекта.

Хотя уровень потребления сигарет снижается, более одного из пяти молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в Квебеке (где проводилось исследование) курят вейпы. Их популярность растёт, поскольку они часто воспринимаются как менее вредная альтернатива традиционному курению.

До этого было доказано, что все вейпы вредят здоровью. Однако новая работа показала, что ароматизаторы могут усугубить опасность курения. То есть вейпы курят чаще из-за приятного аромата, но таким образом люди делают больше затяжек и сильнее вредят своему здоровью.