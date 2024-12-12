В США 17-летний подросток умер после удаления зуба мудрости

В Спокане, штат Вашингтон, произошла трагедия, которая потрясла местное сообщество. 17-летний Эрик Эдж, учащийся частной католической средней школы, умер после операции по удалению зуба мудрости. Родители подростка, Марк и Сара Эдж, утверждают, что их сын был здоров и не имел противопоказаний к проведению процедуры, пишет издание Business Wire.

Операция, которая должна была пройти без осложнений, обернулась трагедией. Отец Эрика ожидал завершения процедуры в стоматологическом кабинете, но вскоре стал свидетелем драматических событий. Парамедики и спасатели прибыли на место, чтобы оказать помощь, но, несмотря на их усилия, состояние Эрика ухудшалось. Один из специалистов выразил обеспокоенность, сказав, что ситуация «выглядит не очень хорошо». Подростка срочно доставили в местную больницу, однако, несмотря на все попытки врачей, его не удалось спасти. Причиной смерти стала «полностью предотвратимая» реакция на анестезию.

Семья Эрика подала иск о врачебной халатности против доктора Брайана Маклелланда и его клиники. В иске отмечается, что врач одновременно исполнял обязанности стоматолога и анестезиолога, что противоречит стандартной практике.

Обычно в подобных операциях анестезию вводит специалист, полностью сосредоточенный на пациенте. Адвокат семьи, Джордж Аренд, подчеркнул, что разделение обязанностей хирурга и анестезиолога ради увеличения прибыли создаёт ненужные риски для пациентов.

Этот трагический случай поднимает важные вопросы о безопасности медицинских процедур и необходимости строгого соблюдения стандартов. Семья Эрика надеется, что их иск поможет предотвратить подобные случаи в будущем и привлечь внимание к важности соблюдения медицинских протоколов.