Россиянин три месяца ходил с обломком стоматологического инструмента в зубе
В Нижнем Новгороде стоматолог оставил в зубе пациента обломок инструмента
Мужчина три месяца мучился от боли из-за врачебной ошибки. Обложка © freepik.com / DC Studio
В Нижнем Новгороде произошёл инцидент, который поставил под сомнение профессионализм местных медиков. Стоматолог оставил в зубе пациента обломок инструмента, из-за чего мужчина три месяца мучился от боли в верхней челюсти и носу, передаёт Ni Mash.
Снимок челюсти. Фото © Telegram / Ni Mash
В поисках причины неприятных ощущений мужчина обратился к врачу. Он диагностировал гайморит, однако назначенные лекарства не приносили облегчения. После неоднократных обращений за медицинской помощью пациенту провели томографию в больнице имени Семашко. Исследование выявило, что причиной болей стал обломок стоматологического инструмента, оставленный в зубе после процедуры.
Неожиданный «сюрприз» опроверг первоначальный диагноз. Извлечь инородное тело не удалось, поэтому врачам пришлось удалить зуб вместе с корнем, чтобы устранить источник боли. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо.
Халатное отношение врачей, к сожалению, не редкость: ранее в Новосибирске хирург оставил салфетку в теле пациентки, что привело к гнойному воспалению и смерти женщины. Врач был признан виновным, но позже освобождён от наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования.
Пациент, столкнувшись с халатностью врачей, вправе привлечь его к ответственности в зависимости от степени тяжести нанесённого вреда. Доказательствами могут быть записи в медкарте, заключения медработников из независимых организаций или свидетельства сотрудников медучреждения. Юристы рекомендуют обратиться с жалобой сначала в организацию, где работает недобросовестный доктор. Если ответа не последует, то стоит нести заяление в полицию, прокуратуру или суд.
А ранее Life.ru писал, что в Великобритании стоматолог потерял иглу от шприца во рту пациента. У отца шестерых детей сильно отекло лицо после того, как во время процедуры у дантиста в глубине его полости рта сломалась игла.