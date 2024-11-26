В Великобритании стоматолог потерял иглу от шприца во рту пациента

41-летний дальнобойщик из Великобритани Джо Вуллен столкнулся с серьёзными последствиями после визита к стоматологу. У отца шестерых детей сильно отекло лицо после того, как во время процедуры у дантиста в глубине его полости рта сломалась игла. Об этом пишет Daily Mail.

Джо с самого детства боялся игл и избегал визитов к стоматологу. Но в 2021 году сильная боль вынудила его перебороть страх и обратиться в клинику Vale Dental Clinic на севере Лондона. После осмотра врач сообщил, что зуб необходимо удалить.

Во время анестезии игла от шприца сломалась и застряла в ротовой полости пациента. Вуллен заметил странное поведение врача и ассистентки, которые долго «возились», пытаясь достать его. В итоге стоматолог не смог самостоятельно извлечь обломок и отправил пациента домой, посоветовав обратиться к челюстно-лицевому хирургу.

На следующий день рентген в больнице показал, что игла длиной 2,1 сантиметра застряла в задней части рта. Медицинский персонал был поражен уникальностью случая, а хирург отметил, что никогда не сталкивался с подобным. Для извлечения иглы и удаления зуба потребовалась сложная операция, включавшая около 100 надрезов на десне.

Операция привела к сильному повреждению нервов, из-за чего Вуллен потерял чувствительность в правой части нижней челюсти. «После этого меня месяцами мучили кошмары — я буквально просыпался в поту и с криками. Моя жена и дети были напуганы», — добавляет мужчина.

Теперь он не может контролировать слюноотделение и часто прикусывает губы и щеку. Внешность мужчины также изменилась: отёк на лице сделала его похожим на человека со «слоновьей болезнью». «Всё горло и одна сторона головы у меня опухли — я выглядел как Человек-слон», — отметил Джо.

Инцидент разрешили в рамках внесудебного урегулирования. Клиника выплатила пациенту 17 000 фунтов за ущерб (около 2,2 миллиона рублей), однако стоматолог так и не извинился. Джо отметил, что доволен соглашением, сумма, скорее всего, пойдёт на оплату семейных праздников и рождественских подарков для детей.