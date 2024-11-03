Гной за два миллиона: В Новороссийске стоматолог испортил зубы пациентам

Супружеская пара из Новороссийска обратилась в клинику «Голливуд», чтобы придать передним зубам эстетический вид, но получила смещение челюсти, гной и воспаление. За это пострадавшие отдали два миллиона рублей. Об инциденте сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Известно, что пара пришла к стоматологу Левону Мартиросяну, который убедил их установить виниры, хотя они не планировали этого. После удаления нерва появилось недомогание, а вскоре и кровотечение и гнойные нарывы. Врач всё же решил продолжить работу, но после установки импланты завалились внутрь. Мартиросян признал свою ошибку и обещал все переделать, но лучше не стало.

После череды неприятностей мужчина пошёл в суд. Его юрист отметил, что исправление зубов обойдётся в три миллиона рублей. Суд признал вину врача и обязал его выплатить четыре миллиона.