Гной за два миллиона: В Новороссийске стоматолог испортил зубы пациентам
SHOT ПРОВЕРКА: В Новороссийске пара потратила два миллиона на «гнойные» виниры
Супружеская пара из Новороссийска обратилась в клинику «Голливуд», чтобы придать передним зубам эстетический вид, но получила смещение челюсти, гной и воспаление. За это пострадавшие отдали два миллиона рублей. Об инциденте сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Известно, что пара пришла к стоматологу Левону Мартиросяну, который убедил их установить виниры, хотя они не планировали этого. После удаления нерва появилось недомогание, а вскоре и кровотечение и гнойные нарывы. Врач всё же решил продолжить работу, но после установки импланты завалились внутрь. Мартиросян признал свою ошибку и обещал все переделать, но лучше не стало.
После череды неприятностей мужчина пошёл в суд. Его юрист отметил, что исправление зубов обойдётся в три миллиона рублей. Суд признал вину врача и обязал его выплатить четыре миллиона.
Недавно SHOT ПРОВЕРКА опубликовала новое расследование — на этот раз разоблачение коснулось частных медицинских кабинетов. Как выяснилось, снять их может любой проходимец, даже журналист, не имея никаких подтверждающих квалификацию документов. Более того, такому «врачу» удалось принять первого пациента и снять всё на видео. Подробнее — в материале. После расследования была организована проверка профильными органами.
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