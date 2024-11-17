Игнорирует боль и навязывает услуги: 5 признаков стоматолога, от которого стоит бежать

Распознать некомпетентного зубного врача, можно по пяти признакам, заявил стоматолог Илиа Цицуашвили. По его словам, признаком недостаточной квалификации является нежелание составлять договор оказания услуг, который при необходимости станет юридической защитой клиента.

Также с осторожностью следует отнестись к стоматологу, который не даёт рекомендаций. Если он предлагает начать лечение сразу, без предварительного осмотра и рентгена, это должно насторожить пациента. Тщательная диагностика необходима для составления правильного плана лечения.

Неожиданно возникающие платежи также являются признаком недобросовестности. Как подчеркнул врач, компетентные специалисты всегда предупреждают о расходах и согласовывают их с пациентом. Если врач навязывает дорогостоящие услуги без альтернатив, это может быть поводом сомневаться в его честности.

«Если врач негативно реагирует на ваше желание проконсультироваться с другим стоматологом, это настораживающий знак», — раскрыл четвёртый признак собеседник «Вечерней Москвы».

Кроме того, игнорирование боли и дискомфорта можно считать серьёзным сигналом. Если во время лечения пациент испытывает боль, врач обязан остановиться и устранить её причину. Продолжение процедуры без адекватного обезболивания свидетельствует о низком уровне не только эмпатии, но и профессионализма стоматолога.