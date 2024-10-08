Мужчина умер после анестезии в подмосковной стоматологии. По данным SHOT ПРОВЕРКА, в минувшую субботу 40-летний житель Мытищ пришёл в местную клинику DENTAL WAY, ему предстояло лечение зубов под общей анестезией.

При погружении мужчины в медикаментозный сон его жизненные показатели стали падать. Врачи попытались его реанимировать, но он умер прямо в стоматологическом кресле.