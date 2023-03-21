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21 марта, 09:21

На Урале женщина отдала дантистам 200 тыс. рублей, но вместо импланта получила загноение челюсти

Жительница Екатеринбурга решила судиться со стоматологией, после приёма в которой у неё гниёт челюсть

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на одну из местных частных стоматологий, после приёма в которой у неё начала гнить челюсть. Подробности истории рассказывает kp.ru.

Как рассказала Елена Ворошина, к врачам она обратилась ещё в 2019 году — нужно было поставить имплант. Правда, после этого его пришлось убрать, так как десна начала гноиться. В итоге проблемы стали уходить.

"После этого я решила снова поставить имплант. В нескольких клиниках мне сказали, что этого делать нельзя, но в клинике "Трисмайл" меня заверили, что всё будет хорошо. Я обратилась туда в августе 2019 года. Мне удалили имплант и поставили на его место новый", — отметила Ворошина.

Однако через некоторое время у неё снова воспалилась десна, появились гнойные выделения и каждый день женщина просыпалась с ощущением горечи во рту. В ответ на это врачи убеждали её в том, что нужно продолжать полоскать рот хлоргексидином и мазать десну противовоспалительной мазью. Однако все эти меры никак не помогали, а ситуация только ухудшалась. Через некоторое время ей пришлось поставить ещё один имплант.

"Верхняя десна воспалена и опухла. Всё это время, пока я ходила на плановые чистки, стоматологи не предлагали никаких решений проблемы. За эти четыре года я впустую отдала на лечение зубов около 200 тысяч рублей", — отметила женщина.

В марте 2023 года она решила обратиться в другую клинику, где врачи и обнаружили, что гноиться начала сама челюсть, а пострадавшей необходима срочная операция. Сейчас женщина ищет хирурга и уже обратилась к юристу в надежде отсудить у предыдущей клиники 200 тысяч рублей, которые она потратила на различные процедуры за всё это время.

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Артур Белкин
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