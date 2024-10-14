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14 октября, 10:05

Пациентка умерла после удаления всех зубов в московской клинике

Пациентка умерла после удаления всех зубов в московской клинике. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, инцидент произошёл в столичной стоматологии «Менделеев» на Хорошёвском шоссе.

59-летняя жительница Подмосковья обратилась в клинику для установки имплантов. Врач вырвал пациентке все 32 зуба и отправил домой. Первые сутки она чувствовала себя хорошо, но потом пошла в ванную, потеряла сознание и скончалась. Муж вызвал скорую, но медики оказались бессильны.

Проводится проверка по статье «Убийство». Точная причина смерти выясняется. Пор одной из версий, у женщины не выдержало сердце. Её супруга сейчас также допрашивают.

Умерший в стоматологии в Мытищах пациент не знал о своей аллергии на препарат
Умерший в стоматологии в Мытищах пациент не знал о своей аллергии на препарат

А ранее трагедия произошла в подмосковной стоматологии: там пациент умер после анестезии. При погружении мужчины в медикаментозный сон его жизненные показатели стали падать. Врачи попытались его реанимировать, но он умер прямо в кресле. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

freepik.com/senivpetro

Александра Вишнякова
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