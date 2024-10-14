Пациентка умерла после удаления всех зубов в московской клинике. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, инцидент произошёл в столичной стоматологии «Менделеев» на Хорошёвском шоссе.

59-летняя жительница Подмосковья обратилась в клинику для установки имплантов. Врач вырвал пациентке все 32 зуба и отправил домой. Первые сутки она чувствовала себя хорошо, но потом пошла в ванную, потеряла сознание и скончалась. Муж вызвал скорую, но медики оказались бессильны.

Проводится проверка по статье «Убийство». Точная причина смерти выясняется. Пор одной из версий, у женщины не выдержало сердце. Её супруга сейчас также допрашивают.