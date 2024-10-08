Умерший в стоматологии в Мытищах пациент не знал о своей аллергии на препарат
Пациент, который скончался сегодня в стоматологии DENTAL WAY в Мытищах, утверждал, что не имеет аллергии на препараты. Сейчас проводится экспертиза, чтобы выявить точную причину смерти.
По данным SHOT ПРОВЕРКИ, процедуру проводил анестезиолог-реаниматолог. Во время осмотра врач уточнил у мужчины, есть ли у него аллергические реакции, в частности на препарат «Севаран», а также хронические заболевания. Пациент ответил отрицательно и подписал бумаги, разрешающие проведение процедуры.
В клинике Dental Way заявили, что оказывают поддержку семье умершего пациента. Стоматология продолжает работу.
Ранее стало известно, что мужчина умер после анестезии в подмосковной стоматологии. При погружении пациента в медикаментозный сон его жизненные показатели стали падать. Врачи попытались его реанимировать, но он умер прямо в кресле. Возбуждено уголовное дело. Назначена физико-химическая судебная экспертиза по изъятым в ходе осмотра ампулам и шприцам.
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