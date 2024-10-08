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8 октября, 10:53

Умерший в стоматологии в Мытищах пациент не знал о своей аллергии на препарат

Пациент, который скончался сегодня в стоматологии DENTAL WAY в Мытищах, утверждал, что не имеет аллергии на препараты. Сейчас проводится экспертиза, чтобы выявить точную причину смерти.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, процедуру проводил анестезиолог-реаниматолог. Во время осмотра врач уточнил у мужчины, есть ли у него аллергические реакции, в частности на препарат «Севаран», а также хронические заболевания. Пациент ответил отрицательно и подписал бумаги, разрешающие проведение процедуры.

В клинике Dental Way заявили, что оказывают поддержку семье умершего пациента. Стоматология продолжает работу.

Названы самые "ужасные" типы пациентов на приёме у стоматолога
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Ранее стало известно, что мужчина умер после анестезии в подмосковной стоматологии. При погружении пациента в медикаментозный сон его жизненные показатели стали падать. Врачи попытались его реанимировать, но он умер прямо в кресле. Возбуждено уголовное дело. Назначена физико-химическая судебная экспертиза по изъятым в ходе осмотра ампулам и шприцам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BrunoWeltmann

Алексей Берковиц
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