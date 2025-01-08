В Кабардино-Балкарии массово отравились участники детского творческого фестиваля

В Нальчике в Кабардино-Балкарии произошло массовое отравление участников детского творческого фестиваля. Как сообщает SHOT, 18 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией.

По данным телеграм-канала, больше 60 детей с сопровождающими (всего около 100 человек) приехали из разных регионов страны на фестиваль детского творчества «Таланты Евразии». Часть из них поселили в местный санаторий «Маяк», участники там находились с 3 января.

Вчера днём семь девочек 8–13 лет из санатория пожаловались на плохое самочувствие, у них были признаки пищевого отравления. А уже вечером ещё несколько детей и взрослых увезли в инфекционное отделение больницы в Минеральных Водах, когда они уже возвращались домой. В результате госпитализировали 12 детей и шесть взрослых.