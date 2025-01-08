В Кабардино-Балкарии массово отравились участники детского творческого фестиваля
SHOT: В Нальчике 18 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией
В Нальчике в Кабардино-Балкарии произошло массовое отравление участников детского творческого фестиваля. Как сообщает SHOT, 18 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией.
По данным телеграм-канала, больше 60 детей с сопровождающими (всего около 100 человек) приехали из разных регионов страны на фестиваль детского творчества «Таланты Евразии». Часть из них поселили в местный санаторий «Маяк», участники там находились с 3 января.
Вчера днём семь девочек 8–13 лет из санатория пожаловались на плохое самочувствие, у них были признаки пищевого отравления. А уже вечером ещё несколько детей и взрослых увезли в инфекционное отделение больницы в Минеральных Водах, когда они уже возвращались домой. В результате госпитализировали 12 детей и шесть взрослых.
В санаторий «Маяк» уже выезжали сотрудники Роспотребнадзора. Продукты отправлены на экспертизу. Организацией питания занималась ИП Варитлова Римма Хажсуфовна. Организаторы фестиваля пояснили, что кто-то из детей мог приехать с ротавирусом, а с качеством еды ситуация никак не связана.
Напомним, что несколько посетителей популярной в Перми сети пекарен заразились сальмонеллёзом. Случаи заболевания острыми кишечными инфекциями подтвердили в краевом управлении Роспотребнадзора. При этом заболевшие утверждают, что совершали покупки в сети «Хлебница». Возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Life.ru