14 человек отравились в корпоративной столовой под Воронежем

Посещение корпоративной столовой в Рамонском районе Воронежской области завершилось для 14 местных жителей визитом в больницу. Они почувствовали недомогание после обеда и были госпитализированы с подозрением на отравление.

По данным регионального Минздрава, состояние 13 человек оценивается как средней степени тяжести. Ещё одного пострадавшего перевели в реанимацию. За его жизнь борются медики.

Для установления причин произошедшего специалисты областного Роспотребнадзора провели отбор проб. В ближайшее время их подвергнут лабораторным исследованиям.