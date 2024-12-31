14 человек отравились в корпоративной столовой под Воронежем
Посещение корпоративной столовой в Рамонском районе Воронежской области завершилось для 14 местных жителей визитом в больницу. Они почувствовали недомогание после обеда и были госпитализированы с подозрением на отравление.
По данным регионального Минздрава, состояние 13 человек оценивается как средней степени тяжести. Ещё одного пострадавшего перевели в реанимацию. За его жизнь борются медики.
Для установления причин произошедшего специалисты областного Роспотребнадзора провели отбор проб. В ближайшее время их подвергнут лабораторным исследованиям.
Ранее в Тобольске Тюменской области 15 детей были госпитализированы в результате отравления парами хлора в бассейне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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