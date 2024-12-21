В Тюменской области 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне

По данным ведомства, 21 декабря на базе отдыха, расположенной близ Тобольска, группа взрослых с детьми участвовала в мероприятии. После его завершения две женщины и 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, а также трёхмесячный младенец начали испытывать недомогание. Они жаловались на кашель, покраснение глаз и кожи, а также тошноту. Всех пострадавших госпитализировали, и им был поставлен диагноз «отравление парами хлора».