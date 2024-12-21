В Тюменской области 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне
Тюменский СК возбудил дело по факту отравления 15 детей парами хлора в бассейне
В Тобольске Тюменской области 15 детей были госпитализированы в результате отравления парами хлора в бассейне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону.
По данным ведомства, 21 декабря на базе отдыха, расположенной близ Тобольска, группа взрослых с детьми участвовала в мероприятии. После его завершения две женщины и 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, а также трёхмесячный младенец начали испытывать недомогание. Они жаловались на кашель, покраснение глаз и кожи, а также тошноту. Всех пострадавших госпитализировали, и им был поставлен диагноз «отравление парами хлора».
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия, взяты пробы воды из бассейна. Также задержан владелец базы отдыха и другие свидетели, проводятся допросы.
Ранее Life.ru сообщал, что СК проверяет случай отравления 25 человек на базе отдыха в Омской области. Известно, что среди пострадавших есть двое детей.
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