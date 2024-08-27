Шесть человек госпитализировали из акваклуба в Подмосковье из-за выброса хлора

Шесть человек госпитализировали из развлекательного комплекса в Подмосковье из-за выброса хлора в бассейны. Об этом пишет SHOT.

В субботу днём в акваклубе комплекса "Бережки холл" в Егорьевске отдыхали около 30 человек. В какой-то момент в воду начал выбрасываться хлор, из-за чего посетителям стало резко плохо. В итоге шестерых гостей, в том числе четверых детей, доставили в больницу.

У пострадавших диагностировали токсическое действие газов и паров. Позднее их отпустили домой. Проводится проверка.