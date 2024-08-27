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27 августа, 06:02

Шесть человек госпитализировали из акваклуба в Подмосковье из-за выброса хлора

Шесть человек госпитализировали из развлекательного комплекса в Подмосковье из-за выброса хлора в бассейны. Об этом пишет SHOT.

В субботу днём в акваклубе комплекса "Бережки холл" в Егорьевске отдыхали около 30 человек. В какой-то момент в воду начал выбрасываться хлор, из-за чего посетителям стало резко плохо. В итоге шестерых гостей, в том числе четверых детей, доставили в больницу.

У пострадавших диагностировали токсическое действие газов и паров. Позднее их отпустили домой. Проводится проверка.

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А недавно потолок рухнул прямо на людей в водном комплексе во Владивостоке. Всё произошло на втором этаже комплекса, где находятся бассейны. Спасатели утверждают, что он держался на "прогнивших шнурках". Прокуратура начала проверку.

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Shutterstock / FOTODOM / evso

Николь Вербер
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