Держался на "прогнивших шнурках": Потолок рухнул прямо на людей в водном комплексе во Владивостоке
В водном комплексе во Владивостоке обрушился потолок, пострадало восемь человек
В водно-бассейном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок. Как сообщает SHOT, в результате случившегося пострадало восемь человек.
Последствия обрушения потолка в водном комплексе во Владивостоке. Видео © Life.ru
По данным телеграм-канала, на площади 100 квадратов обрушился декоративный потолок в общем зале, где находятся бассейны. На месте работают сотрудники экстренных служб, двоих пострадавших осматривает скорая.
Спасатели утверждают, что потолок держался на "прогнивших шнурках". Прокуратура начала проверку. В ведомстве уточнили, что всё произошло на втором этаже комплекса.
Ранее из фитнес-клуба в Москве вывели людей из-за химической реакции с выделением газа. Всё произошло из-за ошибки сотрудников, которые случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов.
Life.ru