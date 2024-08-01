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1 августа, 13:25

Держался на "прогнивших шнурках": Потолок рухнул прямо на людей в водном комплексе во Владивостоке

В водном комплексе во Владивостоке обрушился потолок, пострадало восемь человек

В водно-бассейном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок. Как сообщает SHOT, в результате случившегося пострадало восемь человек.

Последствия обрушения потолка в водном комплексе во Владивостоке. Видео © Life.ru

По данным телеграм-канала, на площади 100 квадратов обрушился декоративный потолок в общем зале, где находятся бассейны. На месте работают сотрудники экстренных служб, двоих пострадавших осматривает скорая.

Спасатели утверждают, что потолок держался на "прогнивших шнурках". Прокуратура начала проверку. В ведомстве уточнили, что всё произошло на втором этаже комплекса.

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Обложка ©

Life.ru

Никита Осипов
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