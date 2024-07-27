Ядовитый газ начал заполнять полный людей фитнес-клуб в Москве из-за ошибки сотрудников
Из фитнес-клуба в Москве вывели людей из-за химической реакции с выделением газа
В фитнес-клубе Crocus Fitness в районе Аэропорт в Москве в субботу, 27 июля, всех людей вывели из здания. Как сообщает SHOT, причина тому — ошибка сотрудников, которые случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов.
По данным телеграм-канала, в результате таких манипуляций началась химическая реакция с выделением опасного газа. Сведения о пострадавших уточняются.
Ранее Life.ru писал, что шесть детей отравились хлоркой после тренировки в одном из бассейнов в Севастополе. При этом пострадавшим не понадобилась госпитализация.
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