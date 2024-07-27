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27 июля, 11:12

Ядовитый газ начал заполнять полный людей фитнес-клуб в Москве из-за ошибки сотрудников

Из фитнес-клуба в Москве вывели людей из-за химической реакции с выделением газа

В фитнес-клубе Crocus Fitness в районе Аэропорт в Москве в субботу, 27 июля, всех людей вывели из здания. Как сообщает SHOT, причина тому — ошибка сотрудников, которые случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов.

По данным телеграм-канала, в результате таких манипуляций началась химическая реакция с выделением опасного газа. Сведения о пострадавших уточняются.

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Один из крупнейших фитнес-центров Москвы закрылся и не возместил посетителям потери в 180 млн

Ранее Life.ru писал, что шесть детей отравились хлоркой после тренировки в одном из бассейнов в Севастополе. При этом пострадавшим не понадобилась госпитализация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Никита Осипов
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