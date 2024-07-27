Ядовитый газ начал заполнять полный людей фитнес-клуб в Москве из-за ошибки сотрудников

В фитнес-клубе Crocus Fitness в районе Аэропорт в Москве в субботу, 27 июля, всех людей вывели из здания. Как сообщает SHOT, причина тому — ошибка сотрудников, которые случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов.

По данным телеграм-канала, в результате таких манипуляций началась химическая реакция с выделением опасного газа. Сведения о пострадавших уточняются.