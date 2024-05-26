Шесть детей отравились хлоркой после занятия в бассейне в Севастополе
Шесть детей отравились хлоркой после тренировки в одном из бассейнов в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома России.
"В городскую больницу № 5 "Центр охраны здоровья матери и ребёнка" поступили шесть детей 2014–2016 годов рождения с признаками отравления хлорсодержащим веществом", — указано в сообщении.
Детям не понадобилась госпитализация после оказания медпомощи. В ведомстве объяснили, что несовершеннолетним стало плохо после занятия в бассейне в одной из гостиниц Севастополя. СК начал проверку о нарушении санитарных норм в бассейне, которое привело к отравлению детей.
А ранее Life.ru рассказывал, что в бассейне фитнес-клуба в Казани утонул семилетний ребёнок. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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