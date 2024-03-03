В Петербурге трёхлетняя девочка выпила уксус и впала в кому
В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь трёхлетней девочки, получившей серьёзное отравление, предположительно, из-за яблочного уксуса. Она впала в кому и на данный момент находится в реанимации.
По данным "Фонтанки", ребёнка госпитализировали из Шушар утром 2 марта. Бригада скорой помощи забрала её с симптомами ОРВИ и без сознания.
Ранее в Самарской области четверо детей отравились хлором, искупавшись в бассейне. Инцидент произошёл на базе отдыха. Заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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