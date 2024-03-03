В Петербурге трёхлетняя девочка выпила уксус и впала в кому

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь трёхлетней девочки, получившей серьёзное отравление, предположительно, из-за яблочного уксуса. Она впала в кому и на данный момент находится в реанимации.

По данным "Фонтанки", ребёнка госпитализировали из Шушар утром 2 марта. Бригада скорой помощи забрала её с симптомами ОРВИ и без сознания.