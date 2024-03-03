Регион

Уведомления отключены

3 марта, 06:13

В Петербурге трёхлетняя девочка выпила уксус и впала в кому

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь трёхлетней девочки, получившей серьёзное отравление, предположительно, из-за яблочного уксуса. Она впала в кому и на данный момент находится в реанимации.

По данным "Фонтанки", ребёнка госпитализировали из Шушар утром 2 марта. Бригада скорой помощи забрала её с симптомами ОРВИ и без сознания.

СК: Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом
СК: Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом

Ранее в Самарской области четверо детей отравились хлором, искупавшись в бассейне. Инцидент произошёл на базе отдыха. Заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров