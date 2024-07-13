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13 июля, 09:19

Один из крупнейших фитнес-центров Москвы закрылся и не возместил посетителям потери в 180 млн

SHOT: Фитнес-клуб "Кимберли" в Москве закрылся и не вернул посетителям 180 млн

В Москве закрылся крупный фитнес-центр "Кимберли", не возместив посетителям ущерб и оставив их без спорта. Задолженность организации перед людьми может достигать 180 миллионов рублей. Бывшая администрация компании отключила телефоны, а новая не идёт на контакт, сообщает "SHOT Проверка".

  • Записка на дверях "Кимберли". Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Записка на дверях "Кимберли". Фото © SHOT ПРОВЕРКА
  • Записка на дверях "Кимберли". Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Записка на дверях "Кимберли". Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Записка на дверях "Кимберли". Фото © SHOT ПРОВЕРКА

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Фитнес-центр перестал работать 27 июня, не оповестив держателей абонементов, — продавали их до последнего. Владельцы фирмы заявляли, что новое правление хочет сделать ремонт, а с вопросами о возврате рекомендовали обращаться на почту. Через пару дней на входе в клуб появилось рукописное объявление, в котором говорилось, что за возвратом денег нужно обращаться в полицию.

Клубные карты обошлись посетителям от 60 до 80 тысяч рублей, потерпевших насчитывается около трёх тысяч человек. По примерным подсчётам, долги клуба составляют 180 миллионов рублей. Прежде заведение считали одним из лучших в столице, фитнес-клуб работал 23 года.

"Аудиодвойник" бизнесмена из Москвы обманом заполучил кассу его фитнес-клуба, пока он отдыхал
"Аудиодвойник" бизнесмена из Москвы обманом заполучил кассу его фитнес-клуба, пока он отдыхал

Ранее Life.ru рассказывал, что обманутым вкладчикам Beribit пообещали вернуть деньги. Но есть нюанс.

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Николай Рюмин
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