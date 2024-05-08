Обманутым вкладчикам Beribit пообещали вернуть деньги, но есть нюанс

Представители криптобиржи Beribit согласились выплатить деньги обманутым вкладчикам, но на собственных условиях и предложив подписать соответствующий документ. Об пишет 360.ru, в распоряжении которого оказался документ.

Представители компании сообщили вкладчикам, что 30 апреля 2024 года на бирже поменялся совет директоров, а во время аудита клиентских аккаунтов нашли критические нарушения, которые были допущены прошлым директором.

Клиентов предупредили, что сейчас они не смогут вывести полностью вложенные деньги. На бирже обратили внимание, что документы, которые были предоставлены людям для прохождения проверки, далеки от стандартов безопасности. В Beribit извинились перед вкладчиками за причинённые неудобства и предложили вернуть 20% денег в течение трёх рабочих дней.

"20% от вашего торгового баланса мы выплатим наличными в течение трёх рабочих дней с даты подписания этого соглашения. Остаток 80% биржа выплатит вам только за счёт нулевых торговых комиссий на платформе Beribit", — указано в проекте документа.