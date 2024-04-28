Вкладчикам криптобиржи Beribit вернули 24 млн после штурма офиса в "Москве-Сити"

Вкладчикам криптобиржи Beribit вернули уже 24 миллиона рублей после штурма офиса компании в одной из башен "Москвы-Сити". Об этом узнал Mash .

Выплат добились самые стойкие клиенты, которые устроили изнурительную забастовку в башне "Федерация", обернувшуюся для некоторых из них обмороками. Остальным клиентам, чьи замороженные активы превышают 20 миллионов, придётся ждать до 2 мая. Вкладчики боятся, что на них денег попросту не хватит. В бирже их пытаются заверить в обратном.