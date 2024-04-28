Вкладчикам криптобиржи Beribit вернули 24 млн после штурма офиса в "Москве-Сити"
Обстановка в офисе криптобиржи Beribit. Фото © Telegram / SHOT
Вкладчикам криптобиржи Beribit вернули уже 24 миллиона рублей после штурма офиса компании в одной из башен "Москвы-Сити". Об этом узнал Mash.
Выплат добились самые стойкие клиенты, которые устроили изнурительную забастовку в башне "Федерация", обернувшуюся для некоторых из них обмороками. Остальным клиентам, чьи замороженные активы превышают 20 миллионов, придётся ждать до 2 мая. Вкладчики боятся, что на них денег попросту не хватит. В бирже их пытаются заверить в обратном.
Напомним, в конце марта в офисе Beribit прошли обыски. По данным Life.ru, мероприятия могли быть связаны с возможным финансированием теракта в "Крокус сити холле". В самой компании опровергли это, подчеркнув, что такое внимание силовиков для данной сферы — норма. Тем не менее активы клиентов заморозили, из-за чего 27 апреля они начали буквально штурмовать офис биржи в башне "Федерация" в "Москве-Сити". По словам недовольных, у Beribit попросту нет денег, однако сотрудники обещают вернуть половину средств, а через несколько дней — остальную сумму.