Криптослед террористов из "Крокуса" привёл следователей в Москву-Сити

Полиция проводит обыск в офисе криптобиржи Beribit в одной из башен Москвы-Сити, сообщает SHOT. Силовики работают со всеми подобными организациями в здании, проверки также проводятся в компании ABCeX.

Силовики нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в Москва-Сити. Видео © SHOT

В телеграм-канале отметили, что на видео выламывают дверь на 52-м этаже башни Федерация, где и находится главный офис компании. По предварительным данным, обыск может быть связан с финансированием из-за рубежа террористов, устроивших теракт в "Крокусе". На данный момент сайт Beribit не работает.

Выяснилось, что представители криптобирж попытались вывести электронные деньги, но операции были отклонены.