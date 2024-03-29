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29 марта, 13:04

Криптослед террористов из "Крокуса" привёл следователей в Москву-Сити

Силовики обыскивают офисы криптобирж Beribit и ABCeX в Москве-Сити

Полиция проводит обыск в офисе криптобиржи Beribit в одной из башен Москвы-Сити, сообщает SHOT. Силовики работают со всеми подобными организациями в здании, проверки также проводятся в компании ABCeX.

Силовики нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в Москва-Сити. Видео © SHOT

В телеграм-канале отметили, что на видео выламывают дверь на 52-м этаже башни Федерация, где и находится главный офис компании. По предварительным данным, обыск может быть связан с финансированием из-за рубежа террористов, устроивших теракт в "Крокусе". На данный момент сайт Beribit не работает.

Выяснилось, что представители криптобирж попытались вывести электронные деньги, но операции были отклонены.

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А ранее в Липецкой области полиция провела обыск у женщины, поддержавшей теракт в "Крокусе". Громкое заявление женщина сделала во время стрима в одной из соцсетей. В частности, она одобрила действия боевиков и возмутилась повышенным вниманием к трагедии. Свои действия она объяснила влиянием алкоголя.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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