Суд вынес решение по скандальному делу основателя криптобиржи FTX Бэнкман-Фрида

Основателя и экс-главу обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида приговорили к 25 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении семи уголовных статей. Среди них — мошенничество и растрата средств пользователей. Суд прошёл 28 марта, сообщает CNBC.

Бэнкман-Фрид в процессе разбирательств трижды давал ложные показания. Он подтвердил долги фонда Alameda Research, который связан с биржей, но заявил, что FTX была в состоянии избежать банкротства и справиться с проблемами. А компания Alameda, имевшая доступ к средствам клиентов, обанкротилась, как и биржа. Именно через Alameda биржа FTX использовала средства клиентов для высокорисковых инвестиций и других расходов, включая пожертвования политикам США.