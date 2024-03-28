Суд вынес решение по скандальному делу основателя криптобиржи FTX Бэнкман-Фрида
CNBC: Бывшего главу FTX Сэма Бэнкман-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы
Основатель и экс-глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Обложка © Wikipedia / Cointelegraph
Основателя и экс-главу обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида приговорили к 25 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении семи уголовных статей. Среди них — мошенничество и растрата средств пользователей. Суд прошёл 28 марта, сообщает CNBC.
Сообщается, что клиенты криптобиржи потеряли $8 млрд, инвесторы — $1,7 млрд, а кредиторы — $1,3 млрд. Более того, минимум трое клиентов FTX свели счёты с жизнью.
Бэнкман-Фрид в процессе разбирательств трижды давал ложные показания. Он подтвердил долги фонда Alameda Research, который связан с биржей, но заявил, что FTX была в состоянии избежать банкротства и справиться с проблемами. А компания Alameda, имевшая доступ к средствам клиентов, обанкротилась, как и биржа. Именно через Alameda биржа FTX использовала средства клиентов для высокорисковых инвестиций и других расходов, включая пожертвования политикам США.
До своего краха FTX находилась в списке лидеров крипторынка. В свою очередь юристы настроены оспорить решение суда через апелляцию.
Напомним, 11 ноября 2022-го криптобиржа FTX заявила о банкротстве. Соответствующее решение было принято для того, чтобы у компании была возможность продолжать деятельность, пока она пытается расплатиться по долгам. При этом Бэнкман-Фрид ушёл в отставку. На следующий день стало известно, что с криптобиржи исчезли средства клиентов на $1 млрд. А 13 декабря того же года Бэнкман-Фрида задержали на Багамах по запросу властей США.