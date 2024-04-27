Десятки клиентов криптобиржи Beribit штурмуют офис компании и требуют возврата активов
SHOT: Клиенты криптобиржи Beribit штурмуют офис компании в "Москве-Сити"
Десятки клиентов криптобиржи Beribit прямо сейчас штурмуют офис компании в одной из башен "Москвы-Сити". Как передаёт телеграм-канал SHOT, вкладчики требуют возврата замороженных активов.
Обстановка в офисе криптобиржи Beribit. Видео © Telegram / SHOT
По данным канала, десятки человек пытаются вернуть замороженные несколько дней назад средства. Общая сумма ущерба исчисляется десятками миллионов.
Некоторые из собравшихся утверждают, что средств на счетах и налички в офисах биржи попросту нет. Однако представители Beribit всё же обещали вернуть сначала половину, а затем остальную сумму в течение нескольких дней.
Напомним, вечером 29 марта криптобиржа Beribit сообщила, что в её офисе в "Москве-Сити" силовики не нашли нарушений во время прошедшего в этот день обыска. Там добавили, что для компаний, которые занимаются подобной деятельностью, такие проверки — обычное дело.
Telegram / SHOT