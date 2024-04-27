Десятки клиентов криптобиржи Beribit штурмуют офис компании и требуют возврата активов

Десятки клиентов криптобиржи Beribit прямо сейчас штурмуют офис компании в одной из башен "Москвы-Сити". Как передаёт телеграм-канал SHOT, вкладчики требуют возврата замороженных активов.

Обстановка в офисе криптобиржи Beribit. Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, десятки человек пытаются вернуть замороженные несколько дней назад средства. Общая сумма ущерба исчисляется десятками миллионов.

Некоторые из собравшихся утверждают, что средств на счетах и налички в офисах биржи попросту нет. Однако представители Beribit всё же обещали вернуть сначала половину, а затем остальную сумму в течение нескольких дней.