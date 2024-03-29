Криптобиржа в "Москве-Сити" раскрыла итоги обысков и осудила ужасные события в "Крокусе"

Криптобиржа Beribit сообщила, что в её офисе в "Москве-Сити" силовики не нашли нарушений во время дневного обыска. Там добавили, что для компаний, которые занимаются подобной деятельностью, такие проверки — обычное дело. Хотя, судя по кадрам с обыска, руководство организации отказалось добровольно открыть двери, поэтому силовикам пришлось их выламывать.

Силовики нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в "Москве-Сити". Видео © SHOT

"В свете новостей, связанных с проведением мероприятий в офисе биржи, мы хотели бы предоставить нашим клиентам и партнёрам достоверную и прозрачную информацию о происходящем. Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнёров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы", — сообщает телеграм-канал криптобиржи.

Там рассказали, что компания всегда придерживалась высоких стандартов соблюдения нормативных требований. Кроме того, в организации подчеркнули, что такие проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии. В Beribit отметили, что платформа заработает через два часа.

"Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в "Крокусе", которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой", — заключили в сообщении.