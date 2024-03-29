Криптобиржа в "Москве-Сити" раскрыла итоги обысков и осудила ужасные события в "Крокусе"
Криптобиржа Beribit: При обысках в офисе в "Москве-Сити" не нашли нарушений
Криптобиржа Beribit сообщила, что в её офисе в "Москве-Сити" силовики не нашли нарушений во время дневного обыска. Там добавили, что для компаний, которые занимаются подобной деятельностью, такие проверки — обычное дело. Хотя, судя по кадрам с обыска, руководство организации отказалось добровольно открыть двери, поэтому силовикам пришлось их выламывать.
Силовики нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в "Москве-Сити". Видео © SHOT
"В свете новостей, связанных с проведением мероприятий в офисе биржи, мы хотели бы предоставить нашим клиентам и партнёрам достоверную и прозрачную информацию о происходящем. Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнёров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы", — сообщает телеграм-канал криптобиржи.
Там рассказали, что компания всегда придерживалась высоких стандартов соблюдения нормативных требований. Кроме того, в организации подчеркнули, что такие проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии. В Beribit отметили, что платформа заработает через два часа.
"Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в "Крокусе", которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой", — заключили в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что полиция проводит обыск в офисе криптобиржи Beribit в одной из башен "Москвы-Сити" — Федерация. Сообщалось, что обыск может быть связан с финансированием из-за рубежа террористов, устроивших страшный теракт в "Крокусе".
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