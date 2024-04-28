Деньги быстрые, но опасные: Почему люди доверили сомнительной бирже в Москве 400 млн Несколько дней клиенты криптобиржи Beribit осаждали её офис в "Москве-Сити" и ловили её менеджеров, пытавшихся сбежать. Они утверждают, что их обманули в общей сложности на 400 млн. Кто может стоять за этой площадкой? 27 апреля, 21:29 Ночью сотрудники заблокированного офиса Beribit пытались сбежать через чёрный ход, но их догнали и вернули обратно. Коллаж © Life.ru . Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © Wikipedia

Что происходит с биржей Beribit

На ушедшей неделе скандально известная криптобиржа Beribit остановила пополнение и вывод средств. Это решение компания приняла якобы в связи с тем, что новое руководство фирмы выявило несоответствия в балансовой отчётности.

Из-за этого московский офис компании, который находится на 52-м этаже башни "Федерация" в "Москве-Сити", в ночь на пятницу заблокировали обманутые клиенты, требующие вернуть им деньги. По сведениям SHOT, суммарный объём их потерянных средств может достигать 300–400 млн рублей. У дверей биржи дежурили около 50 человек.

По сообщениям находящихся на месте обманутых вкладчиков, ночью сотрудники заблокированного офиса пытались сбежать через чёрный ход, но их догнали и вернули обратно. Страсти разгорелись настолько серьёзные, что в итоге на место приехали полиция и скорая — похоже, на нервной почве некоторым инвесторам стало плохо.

Видео © Telegram / SHOT

— У меня четыре миллиона, но это не самая большая сумма. У людей по 15–20 миллионов туда вложено, — сообщил SHOT один из клиентов биржи.

К вечеру субботы стало известно, что биржа начнёт гасить задолженность перед клиентами. В первый день менеджеры компании были намерены вернуть деньги первым 18 вкладчикам на общую сумму более 24 млн рублей.

Биржа уже попадала в криминальные хроники — 29 марта офис компании штурмовали сотрудники правоохранительных органов. Силовикам даже пришлось таранить заблокированные двери Beribit — тогда фирму подозревали в финансировании террористов, устроивших кровавую бойню в "Крокус сити".

Насколько законна криптобиржа

Beribit — площадка, совмещающая в себе функционал обменника криптовалют на рубли, кошелька для хранения электронных активов, а также так называемого P2P-маркета — крайне сомнительного инструмента, которым очень часто пользуются для проведения нелегальных сделок.

29 марта биржу уже брали штурмом, в тот раз — силовики. Видео © Telegram / SHOT

P2P-торговля (peer-to-peer) — это децентрализованный метод покупки и продажи активов непосредственно между людьми без необходимости привлечения бирж или обменников. И именно эта услуга вызывает самые большие вопросы к своей прозрачности, так как здесь нет ни нормативного надзора, ни, соответственно, гарантий законности действий участников сделки. Немудрено, что этот метод быстро облюбовали различные мошенники и преступники.

Из-за этого понять, кто реальные владельцы Beribit, практически невозможно. Якобы работающая с 2020 года фирма зарегистрирована на Сейшелах, при этом, судя по данным сервисов, отслеживающих местоположение серверов, её сайт находится в Сан-Франциско.

На специализированных ресурсах эксперты отмечают, что деятельность биржи ведётся без лицензий — то есть в нелегальном правовом поле, сами сделки ведутся по очень путаной схеме, а упоминание о регистрации фирмы на Сейшельских Островах может оказаться обманкой. Таким образом, владельцы площадки в случае чего могут легко избежать любых неприятностей, поскольку обращаться в ситуации возникших у криптоинвесторов проблем будет попросту не к кому.

По крайней мере, сайт биржи находится в американской юрисдикции. Фото © 2ip.ru

Украинский почерк Beribit

В субботу в Сети появилась информация, что сейчас владельцем биржи якобы является украинский предприниматель Сергей Курченко, настолько близкий к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича, что его называют "кошельком" экс-президента. Ему принадлежит группа компаний "Газ Украина", медиахолдинг UMH Group, а также футбольный клуб "Металлист Харьков". Якобы бизнесмен взял Beribit под контроль ещё летом 2023 года.

Однако источник Life.ru, имеющий непосредственное отношение к сфере торговли криптовалютами на Украине, считает эту информацию больше похожей на вброс. По его мнению, вряд ли Янукович, возможно, находящийся в России, позволит своему окружению вкладываться в проекты, которые могут быть связаны с террористической деятельностью на территории собственного убежища.

— На Украине уже давно вся деятельность разных букмекерских контор, онлайн-казино, криптовалютных бирж, любых обменных и торговых операций с криптой контролируется из единого центра, близкого к окружению Владимира Зеленского, — рассказал на условиях анонимности собеседник Life.ru.

Источник назвал имя одного из основных функционеров этой индустрии в Незалежной, который вполне мог бы иметь отношение к деятельности Beribit — это украинский криптобизнесмен из Харькова Николай Удянский, активно поддерживающий ВСУ.

Николай Удянский. Фото © Web.archive.org

Действительно, по данным украинских СМИ, Удянский был одним из первых криптовалютных инвесторов в СНГ. Он же основатель популярных криптовалютных бирж Coinsbit и Qmall Exchange и криптовалюты Bitcoin Ultimatum, которая так и не была лицензирована и никак не регулировалась.

Биржа Coinsbit, кстати, как и Beribit, зарегистрирована на Сейшельских Островах, у неё, судя по украинским сайтам, те же проблемы: медленный вывод средств и постоянный "провал" ордеров, как пишут, "всегда почему-то в пользу биржи". Это обстоятельство, по мнению авторов жалоб на Coinsbit в Интернете, может говорить о том, что биржа работает без должного запаса ликвидности.

Николай Удянский — на Украине человек очень известный. В 2021 году Forbes Незалежной оценил состояние 40-летнего криптобизнесмена в 180 млн долларов и поместил его на 59-ю строчку в рейтинге самых богатых украинцев.

Интересно, что расследовательские материалы о нём появлялись в украинском сегменте Интернета, но после публикации быстро исчезали — считается, что Удянский тратит сотни тысяч долларов на зачистку Интернета от подобных сюжетов.

В одной из таких статей (она всё ещё доступна в кеш Google) Удянского связали с депутатом от партии Зеленского "Слуга народа" Николаем Тищенко, известным в Незалежной как Коля Котлета.

Летом прошлого года народный избранник прославился после публикации слива его приватного телефонного разговора, в котором он пообещал устроить рейды на все действующие нелегальные кол-центры, также получать от них долю в размере 50% от прибыли ежемесячно. В записях также говорилось о том, что под эту операцию будет сформирован отдельный батальон из 300–400 человек и он будет финансироваться государством.

В последнее время Николай Удянский постоянно живёт в ОАЭ и даже позиционирует себя как "дубайского криптобизнесмена", однако, по разным данным, несмотря на боевые действия на Украине, до сих пор может иметь деловые контакты в среде российских "цифровых бизнесменов".

Почему клиенты теряют деньги на криптобиржах? 0 От жадности, хотят много и быстро заработать От недостатка информации, они не знают, что биржи нелегальные Не слежу за биржами, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов