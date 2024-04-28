Сотрудники Beribit распылили перцовый баллончик в толпу недовольных вкладчиков

Компания Beribit вернула деньги 41 обманутому вкладчику. В общей сложности им выплатили 32 миллиона рублей. Тем временем недовольные продолжают штурмовать офисы организации. Сейчас они нагрянули в филиал криптобиржи в Хохловском переулке в Москве, передаёт SHOT. По словам очевидцев, сотрудники организации распылили в толпу перцовый баллончик.