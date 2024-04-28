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28 апреля, 18:11

Сотрудники Beribit распылили перцовый баллончик в толпу недовольных вкладчиков

Компания Beribit вернула деньги 41 обманутому вкладчику. В общей сложности им выплатили 32 миллиона рублей. Тем временем недовольные продолжают штурмовать офисы организации. Сейчас они нагрянули в филиал криптобиржи в Хохловском переулке в Москве, передаёт SHOT. По словам очевидцев, сотрудники организации распылили в толпу перцовый баллончик.

Вкладчики штурмуют офис Beribit в Хохловском переулке в Москве. Видео © SHOT

Как пишет Mash, службу безопасности и администрацию биржи Beribit забрали в отдел полиции.

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Напомним, в конце марта в офисе Beribit начались обыски. Компанию подозревали в финансировании теракта в "Крокус сити холле". В организации информацию опровергли. Однако активы клиентов компании заморозили. 27 апреля недовольные вкладчики начали штурмовать офис биржи в башне в "Москве-Сити". Как отмечает клиентура Beribit, у компании нет денег, чтобы погасить все долги. При этом сотрудники обещают в течение нескольких дней вернуть деньги. Ранее сообщалось, что 24 миллиона рублей уже вернули.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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