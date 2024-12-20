СК проверяет случай отравления 25 человек на базе отдыха в Омской области
В санатории Чернолучье, расположенном в курортной зоне Омской области, отравились 25 человек. Среди пострадавших есть двое детей, сообщает пресс-служба управления СК по региону, которая начала проверку. Часть людей госпитализировали, остальные обратились за медицинской помощью самостоятельно.
«Следователи общаются с больными и сотрудниками санатория. Они выясняют причины случившегося. После завершения проверки примут решение о возможном возбуждении уголовного дела», — уточняет СК по Омской области.
В местной больнице лечатся четверо взрослых. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
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Life.ru