СК проверяет случай отравления 25 человек на базе отдыха в Омской области

В санатории Чернолучье, расположенном в курортной зоне Омской области, отравились 25 человек. Среди пострадавших есть двое детей, сообщает пресс-служба управления СК по региону, которая начала проверку. Часть людей госпитализировали, остальные обратились за медицинской помощью самостоятельно.

«Следователи общаются с больными и сотрудниками санатория. Они выясняют причины случившегося. После завершения проверки примут решение о возможном возбуждении уголовного дела», — уточняет СК по Омской области.