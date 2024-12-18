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Регион
18 декабря, 18:39

Х5 Group приостановила продажу шпрот «За Родину» после случаев отравления

Компания Х5 Group, которой принадлежат сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», приостановила реализацию шпрот под брендом «За Родину» после получения информации о случаях отравления. Как сообщили РИА Новости в компании, продукты отправлены на лабораторные испытания, а также проводится анализ поступающих жалоб от покупателей.

«Сразу после появления информации в СМИ об отравлениях мы приостановили продажи шпрот бренда »За Родину« во всех магазинах по стране, а также заблокировали поставки товара на наши распределительные центры до подведения итогов проверки», — говорится в заявлении.

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Напомним, ранее в Екатеринбурге две женщины столкнулись с ботулизмом после того, как съели рыбные консервы. Стоит отметить, что они купили шпроты в масле из балтийской кильки на небольшом рынке у незнакомца, который продавал консервы из фургона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Николь Вербер
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