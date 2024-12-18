Две россиянки заболели ботулизмом из-за шпрот, которые продаются в каждом магазине

В Екатеринбурге две женщины стали жертвами ботулизма после употребления рыбных консервов. В настоящее время они находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщает SHOT Проверка.

Родственницы приобрели шпроты в масле из балтийской кильки на мини-рынке у незнакомого продавца, который торговал консервами из грузовой машины. На упаковке был указан производитель — рыбный завод «За Родину» из Калининграда. Вскоре после употребления продукта женщины почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью, где в их крови был обнаружен ботулотоксин.

Лабораторные исследования остатков консервов подтвердили наличие ботулотоксина в продукции. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском продавца с рынка. Местное Управление Роспотребнадзора призывает покупателей сообщать о наличии шпротов «За Родину» с датой производства 13.09.2024.

Консервы этого производителя доступны в сетевых магазинах по всей территории России.