Россиянам рассказали о смертельной опасности закрутки банок с грибами дома

Грибной сезон в России находится в самом разгаре, а это значит, что любители «тихой охоты» сейчас практически не покидают лесов. Часть свежих грибов предусмотрительные хозяйки съедают не сразу, а оставляют на зиму, делая закрутки. Однако при неправильной обработке консервы могут стать настоящей отравой, заразив всех членов семьи ботулизмом. Об этом рассказал заслуженный врач РФ Андрей Осипов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Медик подчеркнул, что подхватить острое инфекционное заболевание можно исключительно от консервированных грибов — жареные, сушёные и варёные такой опасности не представляют. Возбудители (споры) ботулизма содержатся в почве и могут попасть в банку вместе с грибами, если неправильно очистить их.

«Когда хозяйка при консервации неправильно проводит термическую обработку и самих продуктов консервации, и банок, споры ботулизма сохраняются, и при употреблении человек может заразиться. Я бы посоветовал промышленные консервы. При домашнем консервировании может возникнуть оплошность», — отметил врач.

В основном ботулизм поражает нервную систему человека. У заражённого может появиться двоение и туман в глазах, нарушение речи, частичный паралич языка и мышц лица. Также происходит поражение лёгких и двигательных функций. В тяжёлых случаях пациентов даже подключают к аппарату ИВЛ, рассказал доктор.