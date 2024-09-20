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20 сентября, 08:55

Россиянам рассказали о смертельной опасности закрутки банок с грибами дома

Врач Осипов: Домашние грибные консервы могут стать источником ботулизма

Грибной сезон в России находится в самом разгаре, а это значит, что любители «тихой охоты» сейчас практически не покидают лесов. Часть свежих грибов предусмотрительные хозяйки съедают не сразу, а оставляют на зиму, делая закрутки. Однако при неправильной обработке консервы могут стать настоящей отравой, заразив всех членов семьи ботулизмом. Об этом рассказал заслуженный врач РФ Андрей Осипов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Медик подчеркнул, что подхватить острое инфекционное заболевание можно исключительно от консервированных грибов — жареные, сушёные и варёные такой опасности не представляют. Возбудители (споры) ботулизма содержатся в почве и могут попасть в банку вместе с грибами, если неправильно очистить их.

«Когда хозяйка при консервации неправильно проводит термическую обработку и самих продуктов консервации, и банок, споры ботулизма сохраняются, и при употреблении человек может заразиться. Я бы посоветовал промышленные консервы. При домашнем консервировании может возникнуть оплошность», — отметил врач.

Россиянам назвали самый полезный способ заготовки грибов на зиму
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В основном ботулизм поражает нервную систему человека. У заражённого может появиться двоение и туман в глазах, нарушение речи, частичный паралич языка и мышц лица. Также происходит поражение лёгких и двигательных функций. В тяжёлых случаях пациентов даже подключают к аппарату ИВЛ, рассказал доктор.

Напомним, в июле в России зафиксировали вспышку ботулизма, когда им заразились более 400 человек, два пациента скончались. Причиной массового поражения людей стала фасоль, завезённая в РФ из-за рубежа. Сухую продукцию отпаривали, паковали в пластиковые пакеты по 3,5-8 кг и «вакуумировали каким-то непонятным образом». В итоге салат с этой фасолью доставили по 2882 адресам в России.

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Алёна Зиновьева
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