Попова: Вспышку ботулизма вызвало нарушение всех возможных правил
Причиной недавней вспышки ботулизма стало нарушение "всех возможных правил и технологий". Такую жёсткую оценку озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
"Нарушение всех возможных правил и технологий, которые прописаны, привело к изготовлению опасного продукта, который и вызвал в дальнейшем эту ситуацию", — заявила она во время выступления перед депутатами в четверг, 11 июля.
Ранее Попова сообщила, что причиной вспышки заболевания стала закупленная за рубежом фасоль. Глава Роспотребнадзора возмутилась, что сухую продукцию отпаривали, паковали в пластиковые пакеты и "вакуумировали каким-то непонятным образом". В итоге салат с этой фасолью доставили по 2 882 адресам в России.
О случаях заражения ботулизмом в Москве и ряде других российских регионов Life.ru сообщал в середине июня. Как оказалось, все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью. 24 июня стало известно о первой смерти от ботулизма в России в рамках текущей вспышки, а 5 июля умер второй пациент.
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