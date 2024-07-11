Попова: Вспышку ботулизма вызвало нарушение всех возможных правил

Причиной недавней вспышки ботулизма стало нарушение "всех возможных правил и технологий". Такую жёсткую оценку озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Нарушение всех возможных правил и технологий, которые прописаны, привело к изготовлению опасного продукта, который и вызвал в дальнейшем эту ситуацию", — заявила она во время выступления перед депутатами в четверг, 11 июля.