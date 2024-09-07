Россиянам назвали самый полезный способ заготовки грибов на зиму

Собранные осенью грибы сохранят свои полезные свойства при сушке. Как рассказала российский диетолог Марият Мухина в разговоре с агентством Инфо24, такой метод заготовки является наиболее оптимальным.

«Метод позволяет сохранить большинство полезных веществ, присущих грибам, и сохраняет их лёгкость и питательную ценность. Сушёные грибы могут быть использованы в любом блюде, добавляя вкус и питательные вещества. <…> сушка приводит к наибольшему сохранению витаминов и минералов по сравнению с другими методами», — рассказала специалист.

В настоящее время многие люди хранят грибы в замороженном виде. Причина — так сохраняются вкус и текстура. Но прежде чем прибегнуть к такому методу, их нужно тщательно обработать. По словам Мухиной, это сохранит их питательные вещества.

Для консервирования грибов помогают уксус и масло — метод повышает калорийность самого продукта и содержание натрия, рассказала специалист. Некоторым людям грибы и вовсе нежелательны. В первую очередь — это пациенты с аллергией, острыми и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, болезнями печени и почек.

Кроме того, грибы не следует есть беременным и кормящим женщинам. Некоторые могут содержать токсины или вызывать аллергические реакции. Также их нельзя детям до пяти лет.