Россиянам назвали самый полезный способ заготовки грибов на зиму
Диетолог Мухина: Грибы сохраняют свои полезные свойства при сушке
Грибы сохраняют полезные свойства при сушке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alicja neumiler
Собранные осенью грибы сохранят свои полезные свойства при сушке. Как рассказала российский диетолог Марият Мухина в разговоре с агентством Инфо24, такой метод заготовки является наиболее оптимальным.
«Метод позволяет сохранить большинство полезных веществ, присущих грибам, и сохраняет их лёгкость и питательную ценность. Сушёные грибы могут быть использованы в любом блюде, добавляя вкус и питательные вещества. <…> сушка приводит к наибольшему сохранению витаминов и минералов по сравнению с другими методами», — рассказала специалист.
В настоящее время многие люди хранят грибы в замороженном виде. Причина — так сохраняются вкус и текстура. Но прежде чем прибегнуть к такому методу, их нужно тщательно обработать. По словам Мухиной, это сохранит их питательные вещества.
Для консервирования грибов помогают уксус и масло — метод повышает калорийность самого продукта и содержание натрия, рассказала специалист. Некоторым людям грибы и вовсе нежелательны. В первую очередь — это пациенты с аллергией, острыми и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, болезнями печени и почек.
Кроме того, грибы не следует есть беременным и кормящим женщинам. Некоторые могут содержать токсины или вызывать аллергические реакции. Также их нельзя детям до пяти лет.
Кстати, многие россияне допускают серьёзную ошибку при хранении картофеля в холодильнике. Как оказалось, его нельзя класть на одну полку с другими продуктами. Картофель выделяет этилен, который ускоряет созревание других овощей, в том числе лука, огурцов и помидоров.