Россиянам рассказали о ядовитом грибе, который легко спутать с опятами

Отравление грибами является одним из самых серьёзных и может привести к печальным последствиям. Чтобы этого избежать, необходимо хорошо разбираться в грибах и уметь отличать съедобные виды от их ядовитых двойников. В частности, в российских лесах растут гифоломы, которые очень похожи на опята. Как не принести домой отраву, объяснил опытный любитель «тихой охоты» Михаил Карпов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Серо-жёлтая гифолома считается ядовитой. Она значительно светлее и желтее по цвету, имеет выраженный горький вкус, что исключает саму возможность её употребления в пищу. Хорошо опознаётся по зеленоватым пластинкам. Обычно растёт раньше, начиная с весны», — объяснил Карпов.

При этом в лесах также можно найти съедобную гифолому. В отличие от ядовитого «собрата», она имеет пластинки серого холодного оттенка и растёт на сосновых пнях и валежнике. Однако различить два вида грибов под силу только истинным знатокам. Среди опятоподобных грибов в подмосковных лесах есть и галерина окаймлённая. Эксперт отметил, что отравление ею может привести к гибели человека.