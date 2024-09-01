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1 сентября, 13:49

Россиянам рассказали о ядовитом грибе, который легко спутать с опятами

Грибник Карпов: Ложные опята значительно светлее и желтее по цвету

Отравление грибами является одним из самых серьёзных и может привести к печальным последствиям. Чтобы этого избежать, необходимо хорошо разбираться в грибах и уметь отличать съедобные виды от их ядовитых двойников. В частности, в российских лесах растут гифоломы, которые очень похожи на опята. Как не принести домой отраву, объяснил опытный любитель «тихой охоты» Михаил Карпов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Сезон грибов: Памятка от Life.ru, как отличить съедобные грибы от поганок
Сезон грибов: Памятка от Life.ru, как отличить съедобные грибы от поганок

«Серо-жёлтая гифолома считается ядовитой. Она значительно светлее и желтее по цвету, имеет выраженный горький вкус, что исключает саму возможность её употребления в пищу. Хорошо опознаётся по зеленоватым пластинкам. Обычно растёт раньше, начиная с весны», — объяснил Карпов.

При этом в лесах также можно найти съедобную гифолому. В отличие от ядовитого «собрата», она имеет пластинки серого холодного оттенка и растёт на сосновых пнях и валежнике. Однако различить два вида грибов под силу только истинным знатокам. Среди опятоподобных грибов в подмосковных лесах есть и галерина окаймлённая. Эксперт отметил, что отравление ею может привести к гибели человека.

Ранее любителям «тихой охоты» рассказали, в каких районах Подмосковья прячется больше всего грибов. Идеальными местами считаются районы с лесными массивами. Там можно встретить белые грибы, маслята, подберёзовики и подосиновики. Собирать грибы в городской черте не рекомендуется из-за выброса выхлопных газов и других вредных веществ.

Обложка ©

freepik/wirestock

Алёна Зиновьева
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