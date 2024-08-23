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23 августа, 14:03

Учёный рассказал, в каких районах Подмосковья прячется больше всего грибов

Учёный Дьяков: Грибными считаются районы с лесными массивами

Опытные любители тихой охоты наверняка знают, где отыскать лучшие лесные угощения. А вот новичкам порой бывает сложно разобраться, в каких местах их региона растёт много грибов. Например, в Подмосковье идеальными местами считаются районы с лесными массивами.

Как рассказал NEWS.ru ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков, грибникам стоит заранее ознакомиться с экологическим состоянием местности, потому что грибы могут содержать в себе вредные вещества.

«Тут важна не география, север или юг области, а то, насколько экологически безопасен тот или иной район, в котором ведётся сбор», — подчеркнул учёный.

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В Подмосковье, по его словам, чаще всего встречаются белые грибы, маслята, подберёзовики и подосиновики. Однако в городской черте собирать их не рекомендуется, так как в грибах могут аккумулироваться вредные вещества, которых в городе больше, чем в лесу.

Ранее Life.ru рассказывал, какие грибы созревают к сентябрю. Важно помнить, что даже среди полезных лесных лакомств есть наиболее богатые витаминами. Однако при поедании грибов важно соблюдать недельную норму, озвученную диетологом.

Обложка ©

Pixabay / silviarita

Борис Эльфанд
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