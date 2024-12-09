Профессор петербургского вуза едва не умер от отравления мухоморами
78.ru: В Петербурге историк Аранович попал в больницу из-за отравления мухоморами
В одну из больниц Санкт-Петербурга накануне вечером был экстренно госпитализирован 31- летний мужчина, отравившийся мухоморами. Машина скорой помощи забрала его из дома на Чарушинской улице Красногвардейского района Северной столицы.
Как сообщает 78.ru, врачи диагностировали у петербуржца острое отравление неизвестным веществом и поместили в отделение токсикологии. Позже стало известно, что пострадавшим является доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна, реконструктор и общественный деятель Алексей Аранович. Где он съел мухоморы и зачем вообще это сделал, пока неизвестно.
Ранее Life.ru сообщал, что айтишник умер во время мухоморного ретрита в Сочи. А в Приангарье рыбак перепутал грибы и отравился ядовитыми мухоморами.
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