Отравившиеся под Красноярском дети дышали ядом более десяти часов

Дети, насмерть отравившиеся в Красной Сопке под Красноярском, более десяти часов вдыхали токсичные вещества. Об этом рассказал руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артём Кротов в беседе с ТАСС.

«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. Всё время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии (Составило. — Прим. Life.ru) более 10-13 часов», — сообщил Кротов.