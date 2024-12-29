Отравившиеся под Красноярском дети дышали ядом более десяти часов
ТАСС: Отравившиеся под Красноярском дети более 10 часов дышали инсектицидами
Дети, насмерть отравившиеся в Красной Сопке под Красноярском, более десяти часов вдыхали токсичные вещества. Об этом рассказал руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артём Кротов в беседе с ТАСС.
«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. Всё время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии (Составило. — Прим. Life.ru) более 10-13 часов», — сообщил Кротов.
Сообщается, что химикаты могли попасть в организм через кожу, дыхательные пути и слизистые, а также через ЖКТ. Уже проведено четыре проверки с участием десяти экспертов.
Напомним, что отравление с летальным исходом произошло 20 сентября в Красноярском крае. Сначала погибли двое детей возрастом 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а через день — 12-летний ребёнок. Врачам удалось спасти отравившуюся мать детей, которая находилась на девятом месяце беременности. Сообщалось, что семья могла отравиться дихлофосом, представителя производителя уже допросили в качестве свидетеля. В посёлке Красная Сопка уже прошли похороны детей. На траурную церемонию пришли все жители села, а также знакомые семьи.
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